Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Государственный пограничный комитет Беларуси в последнее время фиксирует увеличение числа фейков и "вызывающих действий" со стороны неизвестных на западном участке границы.

"Поводом для участия в пресс-конференции явилась возможность информировать о вызывающих действиях неизвестных лиц, которые под видом корреспондентов нестандартным способом с территории Литвы пытались получить информацию пограничного отряда РБ, который выполнял боевую задачу по охране государственной границы", – заявил на пресс конференции начальник первого главного управления ГПК Беларуси Андрей Филатов.

По его словам, 10 июня около 05:30 двое неизвестных с микрофоном и видеокамерой вышли из транспортного средства, принадлежащего пограничникам Литвы, и, сопровождая пограничный отряд вдоль государственной границы, задавали различные вопросы

"В этой ситуации нам непонятны ни действия пограничников и так называемых корреспондентов", – сказал Филатов.

"Мы открыты для общения и готовы предоставлять информацию, обмениваться ею, но только цивилизованными способами", – сказал он.

Филатов также пояснил: литовская сторона озабочена возросшим потоком нелегальных мигрантов, но органы пограничной службы Беларуси продолжают неукоснительно выполнять все договоренности и соглашения с пограничными ведомствами сопредельных государств.

Представитель ГПК также сообщил о "конкретных фактах нарушения договоренностей" со стороны литовских коллег и непрофессиональной оценке действий органов пограничной службы, которые вытекают в очередные фейки.

"Так, 3 июня этого года, не выполнив требования пограничного отряда, пять граждан на автомобиле выдвинулись в строну государственной границы, покинули автомобиль и нарушили границу", – сказал Филатов.

Он также отметил, что об этих нарушителях была своевременно информирована литовская сторона, но до сих пор ГПК не получил никаких данных о них. По словам Филатова, есть видео, как литовский пограничник удаляет следы нарушителей на своей территории.

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