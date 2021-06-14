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ГПК сообщил о "вызывающих действиях" неизвестных на границе с Литвой
14.06.2021 16:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Государственный пограничный комитет Беларуси в последнее время фиксирует увеличение числа фейков и "вызывающих действий" со стороны неизвестных на западном участке границы.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Поводом для участия в пресс-конференции явилась возможность информировать о вызывающих действиях неизвестных лиц, которые под видом корреспондентов нестандартным способом с территории Литвы пытались получить информацию пограничного отряда РБ, который выполнял боевую задачу по охране государственной границы", – заявил на пресс конференции начальник первого главного управления ГПК Беларуси Андрей Филатов.
По его словам, 10 июня около 05:30 двое неизвестных с микрофоном и видеокамерой вышли из транспортного средства, принадлежащего пограничникам Литвы, и, сопровождая пограничный отряд вдоль государственной границы, задавали различные вопросы
"В этой ситуации нам непонятны ни действия пограничников и так называемых корреспондентов", – сказал Филатов.
"Мы открыты для общения и готовы предоставлять информацию, обмениваться ею, но только цивилизованными способами", – сказал он.
Филатов также пояснил: литовская сторона озабочена возросшим потоком нелегальных мигрантов, но органы пограничной службы Беларуси продолжают неукоснительно выполнять все договоренности и соглашения с пограничными ведомствами сопредельных государств.
Представитель ГПК также сообщил о "конкретных фактах нарушения договоренностей" со стороны литовских коллег и непрофессиональной оценке действий органов пограничной службы, которые вытекают в очередные фейки.
"Так, 3 июня этого года, не выполнив требования пограничного отряда, пять граждан на автомобиле выдвинулись в строну государственной границы, покинули автомобиль и нарушили границу", – сказал Филатов.
Он также отметил, что об этих нарушителях была своевременно информирована литовская сторона, но до сих пор ГПК не получил никаких данных о них. По словам Филатова, есть видео, как литовский пограничник удаляет следы нарушителей на своей территории.
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Белорусские пограничники выполняют все международные обязательства по охране государственной границы, заявляют в ведомстве.
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