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Сопровождавший самолет Ryanair МиГ-29 имел задачу прикрыть Минск – ВВС и ПВО

14.06.2021 16:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Истребитель МиГ-29, который сопровождал самолет Ryanair до посадки в Минске, имел задачу прикрыть Минск от возможного акта терроризма, об этом сообщил на пресс-конференции в Минске командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Игорь Голуб.

По словам Голуба, истребитель был поднят в воздух, чтобы осуществить контроль заданного маршрута пути, который выдал диспетчер. Также МиГ должен был предоставить самолету Ryanair радиосвязь в случае выхода из строя передатчика в пассажирском лайнере.

"Самое главное - прикрыть от акта воздушного терроризма город-герой Минск", - подчеркнул командующий ВВС и ПВО.

 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Командующий ВВС и ПВО Беларуси подчеркнул, что в данном случае имел место не перехват, а сопровождение лайнера.
 
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