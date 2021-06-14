«Если сейчас сказать Путину — забирай Беларусь, только не трогай Украину, он не остановится»

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О чем Байден будет говорить с Путиным.

Российский политолог и общественный деятель Евгения Альбац считает, что Джо Байден не сможет во время переговоров с Путиным решать чисто технические вопросы и промолчать о правах человека.





— Мне кажется, это обусловлено в том числе и его биографией. Джо Байден — католик и ирландец в подавляюще протестансткой стране (имеется ввиду восток США). И как он сам недавно сказал в интервью, там во всех городах первое место держали выходцы из Англии, а ирландцы как бы были существами второго сорта. Мне кажется, что для него вопрос прав человека имеет некоторую личную каннотацию, — отметила политолог в эфире Дождя . — Тем более что он 30 лет возглавлял разные комитеты в Сенате США, то есть все-таки он очень опытный человек. И он понимает, что Конгресс ему снесет голову, если он выберет в чистом виде доктрину Киссенджера, как новую политику США.

Еще одним аргументом в пользу того, что Америка может вмешаться в проблему прав человека в России, Евгения Альбац считает психологию Путина.

— Люди, которые сейчас находятся во главе Госдепартамента США, очень неплохо знают наш регион и они отличено понимают, что Путин не остановится. Если сейчас ему сказать: ладно, забирай Беларусь, только, пождалуйста, не трогай Украину, он обязательно пойдет в Украину.

Он чекист, а чекисты уважают прямоходящих, тех, кто стоит на коленях, обязательно добивают. Потому что, если человек встал на колени, он уже унижен, он все равно бросится вам на горло. Поэтому у них принцип такого продавливания, они смотрят: здесь удалось продавить — тогда здесь пойдем давить и дальше.

Именно поэтому так важно, насколько сейчас Европа примет реальные санкции в отношении Беларуси из-за того, что Лукашенко проделал с самолетом Ryanair со 130 пассажирами на борту.

Они (Кремль) очень внимательно сейчас наблюдают, как далеко можно пойти. Это как тренированная собака, если она знает, что здесь установлен электронный забор и если она перешагнет за эту линию, то ее ударит током, то она не будет даже подходить. А если она знает, что никакого забора нет, она обязательно выйдет наружу, — привела аллегорию политолог.