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Что сказали на брифинге Протасевич, глава СК и командующий ВВС и ПВО

14.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

14 июня МИД Беларуси проводит пресс-конференцию об инциденте с самолетом Ryanair. О прозвучавших заявлениях пишет TUT.BY.

Что сказали на брифинге Протасевич, глава СК и командующий ВВС и ПВО

Командующий ВВС и ПВО: пилот рейса Афины-Вильнюс умышленно не пересек границу с Литвой

Командующий ВВС и ПВО Беларуси Игорь Голуб заявил, что пилот рейса Афины-Вильнюс умышленно не пересек границу с Литвой. В пользу этой версии, по его мнению, свидетельствует следующее:

— почему командир воздушного судна не начал производить снижение, если он собирался садиться в Вильнюсе?

— почему за 2-2,5 минуты до пересечения границы с Литвой принял решение на разворот и посадку в аэропорту Минска, если ему никто не мешал это делать?

Голуб также подчеркнул, что у истребителя МиГ-29, сопровождавшего борт Ryanair, была задача прикрыть от акта терроризма Минск, а не осуществлять перехват.

Глава СК: представители Союза поляков выехали добровольно

Глава СК Дмитрий Гора заявил, что представители Союза поляков Тишковская, Бернацкая и Панишева выехали в Польшу добровольно и без каких-либо условий. В то же время они остаются обвиняемыми по уголовному делу.

В подтверждение этих слов было продемонстрировано видео.

Протасевич: «Мам, пап не переживайте, у меня все отлично»

Роман Протасевич назвал шуткой информацию телеграм-каналов о том, что его избивал Лукашенко: «Даже комментировать ничего не буду, это просто смешно».

По его словам, пятна на руках, которые были видны в интервью на ОНТ, — это следы от стяжек.

«Я прекрасно себя чувствую, у меня нет никаких жалоб», — сказал он.

Он также попросил учитывать чувства его родителей. «Мам, пап не переживайте, у меня все отлично», — обратился он напрямую к родителям и добавил, что они могут безопасно вернуться домой.

Корреспондент РБК задал вопрос Роману Протасевичу:

— Вам обещали свободу взамен на сотрудничество?

— Никакого торга со следствием у меня не было, любое участие в мероприятиях добровольное. Как и интервью Маркову, — ответил Протасевич. — Знаете, моя совесть абсолютно чиста. Я никого не предаю, я никого не сдаю. Я сотрудничаю со следствием, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше.

Будет дополнено

 
Теги: Минск
 
 
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