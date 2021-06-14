Роман Протасевич: дела у Латушко действительно плохи

Источник материала: ОНТ

Роман Протасевич во время общения с журналистами на брифинге МИД по актуальным вопросам высказался по поводу ситуации с находящимся в Польше Павлом Латушко.

Роман Протасевич: «Если говорить о Пал Палыче Латушко, то я должен сказать, что, в принципе, даже исходя из той информации, которая у меня была еще до того, как я оказался в Беларуси, дела у него плохи. Я уже ранее упоминал о том, что квартира [у Латушко] за три тысячи евро. Скажу больше: один из сотрудников НАУ анонимно отправил в польский сейм информацию о жизни Пал Палыча и о том, что он действительно живет в квартире. Но это еще не самая большая проблема, которая связана с господином Латушко. Самая большая проблема связана с тем, что, исходя из той информации, которой я обладаю, все-таки общался со многими людьми, Пал Палычу поставлен ультиматум со стороны польских властей. Я объясню, с чем это связано. Польша и Литва ведут прямую конкуренцию за белорусский вопрос. Если у литовской стороны существует штаб Светланы Тихановской, то у официальной Варшавы есть только господин Латушко. И так как он не проявлял никакой активности, для него было поставлено конкретное условие о том, что до сентября месяца он должен активизироваться и показать свою поддержку, провести собственные акции. Мы все помним, как пиарилось 9 мая, что из этого получилось. Ничего. Сейчас, как я понимаю, акции, которые проходят на границе, они связаны с господином Латушко. Естественно, тут говорить ни о каком успехе не приходится. Дела у господина Латушко действительно плохи. Я пропустил три недели, но даже исходя из той информации, которую я знал, ситуация складывается вот как-то так».

Фото: скриншот трансляции брифинга

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