Эти растения нельзя сажать рядом с домом: несут беду!

Источник материала: ОНТ

Невозможно представить загородный дом без просторного двора и зеленых посадок. Дача без деревьев и кустарников скорее напоминает пустыню, чем место для отдыха. Каждый собственник стремится по мере своих возможностей «облагородить» участок: разбить небольшой сад, посадить по периметру декоративные кусты и другое. Казалось бы, можно посадить что угодно, однако оказывается существуют растения, которые ни в коем случае нельзя сажать рядом с домом.



Фото: kdendropark.ru

Согласно народной примете, рядом с частным домом не стоит сажать дуб. Несмотря на то, что это дерево в славянской мифологии обладает исключительно положительной энергетикой, считается, что дуб может сжить со свету главу семьи.

К березе у наших предков было довольно двоякое отношение. Если посадить березу за оградой, то она будет защищать дом и членов семьи от воздействия темных сил. Однако стоит только дереву распустить свои ветви в пределах двора, то у женщин, живущих там, сразу же начнутся проблемы со здоровьем. Все может кончиться бесплодием.



Фото: rastenievod.com

Не менее несчастливыми в народе считаются сосна и ель. Согласно поверьям если два этих дерева растут вблизи жилого дома, то мужчина не сможет надолго в нем задержаться. Также эти деревья «обвиняют» в неурожае.

Касательно осины существует предубеждение, словно это дерево высасывает жизненную энергию из людей и подталкивает их к депрессии. Плакучая ива приносит людям одни несчастья и слезы. Если рядом с домом растет туя, то в этом доме будут рождаться исключительно только девочки, которые впоследствии не смогут выйти замуж и останутся старыми девами.



Фото: dachadecor.ru

За каждой приметой стоит своя легенда, однако если задуматься, то у всего есть свои логические объяснения. Например, сосна и ель не приносят никакого урожая, тогда какой смысл в их посадке рядом с домом? Стоит учесть и тот факт, что развитая корневая система больших деревьев способна нанести непоправимый вред фундаменту строения. В таком случае в «изгнании» окажется не только хозяин или другой мужчина, а вся семья.



Фото: maxim-ryzhov.livejournal.com

Все люди разные: кто-то верит приметам и следует им, кто-то лишь беззаботно пожимает плечами и делает так, как хочется самому. Поверьте, у каждого человека найдется своя история о том, какие именно народные страшилки сбылись, а какие являются настоящим вымыслом. Все зависит от вашего отношения, ведь именно наша вера подкрепляет все эти поверья и приметы. Верить или нет – это дело каждого, главное, чтобы ваш дом стоял твердо!

По материалам сайта 7dach.ru

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