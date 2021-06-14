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Протасевич: никто меня не бил
Источник материала: ОНТ
«Я прекрасно себя чувствую. У меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил», – сказал Роман Протасевич во время брифинга МИД по актуальным вопросам для представителей средств массовой информации.
(ДОПОЛНЯЕТСЯ)
ФОТО: БЕЛТА
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«Я прекрасно себя чувствую. У меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил», – сказал Роман Протасевич во время брифинга МИД по актуальным вопросам для представителей...
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