Протасевич: никто меня не бил

Источник материала: ОНТ

«Я прекрасно себя чувствую. У меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил», – сказал Роман Протасевич во время брифинга МИД по актуальным вопросам для представителей средств массовой информации.

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ФОТО: БЕЛТА

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