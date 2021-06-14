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Следственный комитет Беларуси готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair
Источник материала: ОНТ
Следственным комитетом Беларуси готовятся международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair, который экстренно сел в Минске 23 мая. Об этом 14 июня во время брифинга, посвященного данному происшествию, заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.
Ранее
Фото: скриншот трансляции брифинга
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Следственный комитет Беларуси готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair
Следственным комитетом Беларуси готовятся международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair, который экстренно сел в Минске 23 мая. Об...
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