Как выглядят внуки и правнуки знаменитых личностей прошлых столетий. Сходство поражает!

Источник материала: ОНТ

Сегодня мы покажем вам людей, которые уже оставили свой след в мировом наследии. И теперь их внуки и правнуки, похожие как две капли воды на своих именитых родственников, продолжают удивлять своей гениальностью.

1. Аннабель Бельмондо



Фото: zen.yandex.ru

Именитая внучка французского актера сумела также отличиться своей красотой и талантом. В прошлом модель, Аннабель сейчас осваивает новую профессию – актрисы. В 2020 году она снялась в двух фильмах: «Американская ночь» и «Мадам Клод». Посмотрим, станет ли она любимицей публики, как ее дедушка.

2. Пол Эйнштейн



Фото: multiurok.ru

Интересный факт: Альберт Эйнштейн в свободное время любил играть на скрипке. И правнуку, видимо, передалась эта способность от именитого ученого. Пол является известным музыкантом и уже объездил полмира со своими концертами.

Хоть его агент и рекомендовал ему сменить фамилию, чтобы она не мешала в его карьере, Пол остался верен своему роду и с гордостью носит фамилию Эйнштейн.

3. Сара Дарвин



Фото: adme.ru

Чарльз Дарвин, помимо создания эволюционной теории и прочих научных работ, интересовался ботаникой. Его внучка переняла эту тягу и стала известным британским ботаником.

Кроме достижений в научной деятельности, Сара в 2009 году приняла участие в одном очень интересном эксперименте. Она и 9 ее коллег записывали на пленку моменты из произведений ее прадедушки. Оказалось, что ее голос благотворно повлиял на рост томатов. Ее растение выросло на 1,6 см больше, чем то, которое взяли для сравнения.

4. Ройд Толкин



Фото: vsenovosti.net

Ройд с самых ранних лет обожал читать произведения своего прадедушки. В осознанном возрасте он даже снялся в эпизодической роли трилогии о хоббите. Его так вдохновило данное событие, что он стал режиссером и основал свою киностудию.

5. Фабьен Кусто



Фото: dive.run

Жак Ив Кусто открыл для нас тайны подводного мира. Его внук, Фабьен Кусто, все свое время проводил на корабле дедушки. Конечно, такое детство не могло не наложить на отпечаток на его будущее. Внук пошел по стопам дедушки и также занимается наукой, параллельно снимая фильмы об удивительных существах подводного мира.

По материалам сайта adme.ru

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