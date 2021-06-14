ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

5 легких детективов с высоким рейтингом

14.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

5 легких детективов с высоким рейтингом

Для тех, кто хочет поломать голову над головоломкой, подобрали 5 легких детективов с высоким рейтингом по версии IMDb.

«Касл»

Главный герой – писатель, да и еще весьма успешный. В последней написанной книге он убил главного персонажа. Видно, это очень поразило какого-то почитателя таланта, потому что в реальности стали происходить похожие вещи. И вот писателя вызвали в полицейский участок для пояснения происходящего. Ну, и в поиске преступника подсобить.


«Как избежать наказания за убийство»

Профессор Аннализ Китинг – один из лучших адвокатов. Она преподает студентам дисциплину, которую сама назвала «Как избежать наказания за убийство». Кто ж знал, что лучшие студенты проходят не только теорию, но и практику. 


«Мыслить как преступник»

Четыре девушки за короткое время пропали в Сиэтле. Полиция начинает подозревать, что преступник – серийный маньяк. В расследовании участвует спецподразделение ФБР, которое специализируется на поведенческом анализе действий преступников.


«Убить скуку»

Главный герой сериала, как и в первом случае, – писатель. Правда, неудавшийся и пьяница. После ужасного разрыва с девушкой герой решил подражать любимым персонажам. Он притворяется частным детективом, но вот нюанс – дела некоторые расследуются, а некоторые еще больше запутываются.  


«Коварные горничные»

В центре сюжета – четыре амбициозные латиноамериканские горничные. Они работают в домах богатых и знаменитых. Однажды их подругу находят жестоко убитой. Но самое главное – у них был секрет. Для чего эти женщины продолжают работать на испорченных людей? Какую тайну они хранят?  

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для тех, кто хочет поломать голову над головоломкой, подобрали 5 легких детективов с высоким рейтингом по версии IMDb. «Касл» Главный герой – писатель, да и еще весьма...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГПК сообщил о "вызывающих действиях" неизвестных на границе с Литвой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by