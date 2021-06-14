Источник материала: ОНТ

Для тех, кто хочет поломать голову над головоломкой, подобрали 5 легких детективов с высоким рейтингом по версии IMDb.

«Касл»

Главный герой – писатель, да и еще весьма успешный. В последней написанной книге он убил главного персонажа. Видно, это очень поразило какого-то почитателя таланта, потому что в реальности стали происходить похожие вещи. И вот писателя вызвали в полицейский участок для пояснения происходящего. Ну, и в поиске преступника подсобить.





«Как избежать наказания за убийство»

Профессор Аннализ Китинг – один из лучших адвокатов. Она преподает студентам дисциплину, которую сама назвала «Как избежать наказания за убийство». Кто ж знал, что лучшие студенты проходят не только теорию, но и практику.





«Мыслить как преступник»

Четыре девушки за короткое время пропали в Сиэтле. Полиция начинает подозревать, что преступник – серийный маньяк. В расследовании участвует спецподразделение ФБР, которое специализируется на поведенческом анализе действий преступников.





«Убить скуку»

Главный герой сериала, как и в первом случае, – писатель. Правда, неудавшийся и пьяница. После ужасного разрыва с девушкой герой решил подражать любимым персонажам. Он притворяется частным детективом, но вот нюанс – дела некоторые расследуются, а некоторые еще больше запутываются.





«Коварные горничные»

В центре сюжета – четыре амбициозные латиноамериканские горничные. Они работают в домах богатых и знаменитых. Однажды их подругу находят жестоко убитой. Но самое главное – у них был секрет. Для чего эти женщины продолжают работать на испорченных людей? Какую тайну они хранят?

Фото: pixabay

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