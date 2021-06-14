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Результаты расследования по инциденту с рейсом Ryanair не нужны никому, кроме Беларуси – Сикорский
Источник материала: ОНТ
Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский 14 июня во время брифинга, посвященного экстренной посадке самолета Ryanair от 23 мая, заявил, что результаты расследования данного инцидента не нужны никому, кроме Беларуси.
Ранее
Фото: скриншот трансляции брифинга
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Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский 14 июня во время брифинга, посвященного экстренной посадке самолета Ryanair...
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