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Результаты расследования по инциденту с рейсом Ryanair не нужны никому, кроме Беларуси – Сикорский

14.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Результаты расследования по инциденту с рейсом Ryanair не нужны никому, кроме Беларуси – Сикорский

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский 14 июня во время брифинга, посвященного экстренной посадке самолета Ryanair от 23 мая, заявил, что результаты расследования данного инцидента не нужны никому, кроме Беларуси.

Ранее сообщалось, что авиационными властями Беларуси была опубликована запись переговоров диспетчеров вильнюсского и минского аэропортов, а также карта с поминутной хронологией полета самолета Ryanair.

Фото: скриншот трансляции брифинга

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Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский 14 июня во время брифинга, посвященного экстренной посадке самолета Ryanair...
 
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