Результаты расследования по инциденту с рейсом Ryanair не нужны никому, кроме Беларуси – Сикорский

Источник материала: ОНТ

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский 14 июня во время брифинга, посвященного экстренной посадке самолета Ryanair от 23 мая, заявил, что результаты расследования данного инцидента не нужны никому, кроме Беларуси.

Ранее сообщалось , что авиационными властями Беларуси была опубликована запись переговоров диспетчеров вильнюсского и минского аэропортов, а также карта с поминутной хронологией полета самолета Ryanair.

Фото: скриншот трансляции брифинга

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