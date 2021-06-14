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Названы продукты, сочетание которых с помидорами вызывает изжогу: вы этого точно не знали!
Источник материала: ОНТ
Российский гастроэнтеролог Анна Денисова
Врач отмечает, что в группы продуктов, которые вызывают изжогу, входят не только томатная паста и помидоры. Кофе, шоколад, хлебобулочные изделия, цитрусы, пироги и пицца, в особенности теплое тесто, – сочетание этих продуктов усилит изжогу.
Фото: Pixabay.com
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Российский гастроэнтеролог Анна Денисова рассказала РИА «Новости», с какими продуктами не следует сочетать помидоры. Врач отмечает, что в группы продуктов,...
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