Завершился 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу: «Рух» одержал третью подряд победу

Источник материала: ОНТ

Двумя матчами завершился 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу. «Ислочь» и брестское «Динамо» сильнейшего не определили – 1:1.

Третью подряд победу одержал «Рух» – на этот раз над жодинским «Торпедо». Все голы были забиты во втором тайме. Счет открыл Артем Концевой. Увеличил преимущество брестчан Всеволод Садовский, точку поставил Элис Бакай – 3:0. После этого успеха «Рух» поднялся на третье место в турнирной таблице, 5 очков уступая идущему вторым БАТЭ. А лидирует «Шахтер». Клуб из Солигорска имеет стопроцентный результат, одержав победы во всех 12 матчах.

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