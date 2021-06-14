Авиационные власти Беларуси опубликовали запись переговоров диспетчеров минского и вильнюсского аэропортов и карту с поминутной хронологией полета самолета Ryanair

Источник материала: ОНТ

Авиационные власти Беларуси опубликовали карту с поминутной хронологией полета самолета Ryanair, экстренно севшего в Минске 23 мая. Также была опубликована запись переговоров диспетчеров минского и вильнюсского аэропортов 23 мая.

Из записи следует, что белорусской стороной запрашивалась частота для связи с представителями Ryanair. Также диспетчер из Минска сообщил литовскому коллеге об угрозе взрыва.

Поминутная хронология полета самолета Ryanair:

12:25 – получена информация о бомбе на борту;

12:28 – самолет вошел в белорусское воздушное пространство;

12:47 – экипаж подал сигнал о бедствии;

12:48 – борт начал разворот на Минск;

13:05 – заход на посадку;

13:15 – посадка.









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