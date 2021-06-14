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Авиационные власти Беларуси опубликовали запись переговоров диспетчеров минского и вильнюсского аэропортов и карту с поминутной хронологией полета самолета Ryanair
Источник материала: ОНТ
Авиационные власти Беларуси опубликовали карту с поминутной хронологией полета самолета Ryanair, экстренно севшего в Минске 23 мая. Также была опубликована запись переговоров диспетчеров минского и вильнюсского аэропортов 23 мая.
Из записи следует, что белорусской стороной запрашивалась частота для связи с представителями Ryanair. Также диспетчер из Минска сообщил литовскому коллеге об угрозе взрыва.
Поминутная хронология полета самолета Ryanair:
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Авиационные власти Беларуси опубликовали запись переговоров диспетчеров минского и вильнюсского аэропортов и карту с поминутной хронологией полета самолета Ryanair
Авиационные власти Беларуси опубликовали карту с поминутной хронологией полета самолета Ryanair, экстренно севшего в Минске 23 мая. Также была опубликована запись...
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