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Толпу демонстрантов в Миннеаполисе протаранил автомобиль. Погибла женщина
Источник материала: ОНТ
Гибелью женщины завершился протест в Миннеаполисе. Толпу демонстрантов на всём ходу протаранил автомобиль.
Несколько человек госпитализированы. Одна из протестующих от полученных травм скончалась в больнице. Подозреваемого удалось задержать. Его мотивы сейчас устанавливают.
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Гибелью женщины завершился протест в Миннеаполисе. Толпу демонстрантов на всём ходу протаранил автомобиль. Несколько человек госпитализированы. Одна из...
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