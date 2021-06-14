Толпу демонстрантов в Миннеаполисе протаранил автомобиль. Погибла женщина

Источник материала: ОНТ

Гибелью женщины завершился протест в Миннеаполисе. Толпу демонстрантов на всём ходу протаранил автомобиль.





Несколько человек госпитализированы. Одна из протестующих от полученных травм скончалась в больнице. Подозреваемого удалось задержать. Его мотивы сейчас устанавливают.

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