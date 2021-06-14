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Только посмотрите, как кошка научила котенка спускаться по ступенькам! Невероятно мило! (ВИДЕО)

14.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Только посмотрите, как кошка научила котенка спускаться по ступенькам! Невероятно мило! (ВИДЕО)

Видео, в котором кошка обучает котенка спускаться с лестницы, опубликовал ridus.ru.

Хозяйка питомника для британских кошек поделилась у себя в соцсетях роликом с названием «Мама показывает, как надо спускаться». В кадре маленький котёнок неуклюже спускается по ступенькам. Но после мастер-класса мамы-кошки у малыша все получается.


Видео набрало более 6,6 млн просмотров в TikTok. Комментаторов восхитил пушистый котенок: «Такой он милашка в начале», «Мама вообще красотка, с первого раза объяснила», «Я так испугалась, когда он провернулся», «Я слишком много раз пересмотрела это видео», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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Видео, в котором кошка обучает котенка спускаться с лестницы, опубликовал ridus.ru. Хозяйка питомника для британских кошек поделилась у себя в соцсетях роликом с...
 
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