Только посмотрите, как кошка научила котенка спускаться по ступенькам! Невероятно мило! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором кошка обучает котенка спускаться с лестницы, опубликовал ridus.ru .

Хозяйка питомника для британских кошек поделилась у себя в соцсетях роликом с названием «Мама показывает, как надо спускаться». В кадре маленький котёнок неуклюже спускается по ступенькам. Но после мастер-класса мамы-кошки у малыша все получается.





Видео набрало более 6,6 млн просмотров в TikTok. Комментаторов восхитил пушистый котенок: «Такой он милашка в начале», «Мама вообще красотка, с первого раза объяснила», «Я так испугалась, когда он провернулся», «Я слишком много раз пересмотрела это видео», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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