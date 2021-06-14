В центре Лондона установили необычную инсталляцию из растений

Источник материала: ОНТ

Зеленый оазис среди суеты мегаполиса. В центре Лондона установили инсталляцию из 400 растений.





Экспозиция не только радует глаз, но и несет глубокий смысл: организаторы таким образом привлекают внимание к охране природы. Во внутреннем дворике Сомерсет-Хауса деревьев не было 250 лет – с момента постройки здания. И сейчас участники со всего мира съезжаются на Лондонскую биеннале дизайна для представления различных креативных концепций для решения общечеловеческих проблем.

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