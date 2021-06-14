В спиленном дереве обнаружились крошечные еноты (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Житель Айовы (США) решил спилить дерево, которое было повреждено во время шторма. В трухе он обнаружил енотов. Видео опубликовано на YouTube-канале ViralHog.





Когда мужчина принялся распиливать ствол на мелкие части, он обнаружил логово зверьков. Оказалось, что всего внутри три детеныша. Где родители-еноты, неизвестно.

Супруги пожалели испуганных трясущихся малышей и взяли их к себе. Пока неизвестно, что с животными будет дальше, но им однозначно повезло – они не пострадали, пока ствол пилили.

Фото: pixabay

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