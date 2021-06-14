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В спиленном дереве обнаружились крошечные еноты (ВИДЕО)

14.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В спиленном дереве обнаружились крошечные еноты (ВИДЕО)

Житель Айовы (США) решил спилить дерево, которое было повреждено во время шторма. В трухе он обнаружил енотов. Видео опубликовано на YouTube-канале ViralHog.


Когда мужчина принялся распиливать ствол на мелкие части, он обнаружил логово зверьков. Оказалось, что всего внутри три детеныша. Где родители-еноты, неизвестно.  

Супруги пожалели испуганных трясущихся малышей и взяли их к себе. Пока неизвестно, что с животными будет дальше, но им однозначно повезло – они не пострадали, пока ствол пилили. 

Фото: pixabay

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Житель Айовы (США) решил спилить дерево, которое было повреждено во время шторма. В трухе он обнаружил енотов. Видео опубликовано на YouTube-канале ViralHog. Когда мужчина...
 
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