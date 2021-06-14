Что делать, чтобы блины не прилипали к сковороде: 5 крутых лайфхаков

Источник материала: ОНТ

Пословица о том, что первый блин всегда комом, возникла не просто так. Редко у какой хозяйки блины получаются с первого раза – часто они прилипают к сковороде и рвутся. Рассказываем, что делать, чтобы избежать неприятных моментов во время приготовления этого замечательного блюда.

1. Выбирайте правильную сковороду

Подходят чугунные, керамические, с антипригарным покрытием или специальные сковородки для блинов. У нее должны быть низкие бортики – так удобней переворачивать блины – и идеально ровное дно. Не используйте новые сковородки для приготовления блинов – они прилипнут или подгорят с большой вероятностью.

2. Хорошенько разогрейте сковороду

Как правило, блины прилипают, если готовить их на недостаточно разогретой сковороде. Начинайте выпекать их так: сухую, чистую сковородку нагрейте, смажьте растительным или сливочным маслом и подержите еще немного на огне до первой «дымки». Только тогда наливайте на сковороду тесто.

3. Добавьте в тесто немного растительного масла

Неправильное количество масла – самая частая причина прилипания блинов к сковороде. Если его будет слишком много, блины начнут пригорать, если слишком мало – прилипать к сковороде и рваться.

Рекомендуется добавить 2-3 ст. л. растительного масла в тесто. А еще обязательно смазывайте сковороду и бортики после каждого блина.

Опытные хозяйки советуют вместо растительного масла смазывать сковороду кусочком сала.

4. Слишком мало муки в тесте

Тесто станет жидким, если муки будет мало, и перевернуть такой блин не представится невозможным. Если переборщить с мукой – получатся жесткие оладьи. Помните про «золотую» пропорцию теста для блинов – 2 стакана жидкости на 1 стакан муки.

5. Перебор с сахаром



Не добавляйте много сахара в тесто – блинчики начнут подгорать и прилипать к сковороде. Обычная пропорция – 1-2 ст. л. сахара на стакан муки.

6. Переворачивайте блины широкой лопаткой с ручкой

Так вы сможете сначала отделить края блинчика, а затем, подложив под него лопатку, быстро перевернуть его.

Ранее мы писали, как готовить ПП-блины , а также бюджетный завтрак с блинами для всей семьи .

Фото: Pixabay.com

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