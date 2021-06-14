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Что делать, чтобы блины не прилипали к сковороде: 5 крутых лайфхаков
Источник материала: ОНТ
Пословица о том, что первый блин всегда комом, возникла не просто так. Редко у какой хозяйки блины получаются с первого раза – часто они прилипают к сковороде и рвутся. Рассказываем, что делать, чтобы избежать неприятных моментов во время приготовления этого замечательного блюда.
1. Выбирайте правильную сковороду
Подходят чугунные, керамические, с антипригарным покрытием или специальные сковородки для блинов. У нее должны быть низкие бортики – так удобней переворачивать блины – и идеально ровное дно. Не используйте новые сковородки для приготовления блинов – они прилипнут или подгорят с большой вероятностью.
2. Хорошенько разогрейте сковороду
Как правило, блины прилипают, если готовить их на недостаточно разогретой сковороде. Начинайте выпекать их так: сухую, чистую сковородку нагрейте, смажьте растительным или сливочным маслом и подержите еще немного на огне до первой «дымки». Только тогда наливайте на сковороду тесто.
3. Добавьте в тесто немного растительного масла
Неправильное количество масла – самая частая причина прилипания блинов к сковороде. Если его будет слишком много, блины начнут пригорать, если слишком мало – прилипать к сковороде и рваться.
4. Слишком мало муки в тесте
Тесто станет жидким, если муки будет мало, и перевернуть такой блин не представится невозможным. Если переборщить с мукой – получатся жесткие оладьи. Помните про «золотую» пропорцию теста для блинов – 2 стакана жидкости на 1 стакан муки.
5. Перебор с сахаром
Не добавляйте много сахара в тесто – блинчики начнут подгорать и прилипать к сковороде. Обычная пропорция – 1-2 ст. л. сахара на стакан муки.
6. Переворачивайте блины широкой лопаткой с ручкой
Так вы сможете сначала отделить края блинчика, а затем, подложив под него лопатку, быстро перевернуть его.
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Фото: Pixabay.com
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Пословица о том, что первый блин всегда комом, возникла не просто так. Редко у какой хозяйки блины получаются с первого раза – часто они прилипают к сковороде и...
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