ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Командующий ВВС РБ: Пилот борта Ryanair ждал перехвата в точке разворота на Минск

14.06.2021 16:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Командующий ВВС и ПВО Беларуси генерал-майор Игорь Голуб утверждает, что командир принужденного к посадке в Минске рейса Афина-Вильнюс компании Ryanair был готов к тому, что самолет будет перехвачен белорусским истребителем.

«Командир корабля ожидал, что в точке разворота его будет ждать белорусский истребитель», - заявил сегодня Голуб на пресс-конференции в Минске.

Свою версию он обосновал тем, что «расчеты по пространственно-временным нормативам» указывают, что точка перехвата самолета Ryanair находилась в небе над Лидой. По словам командующего, именно в этой точке борт ирландской авиакомпании и начал разворот на Минск.

Командующий ВВС представил скриншоты, указывающие, на каком расстоянии находились друг от друга самолет Ryanair и поднятый в воздух МиГ-29, а также заявил, что момент захода на посадку в Национальный аэропорт Минска между пассажирским самолетом и истребителем было 55 км.

"Данные объективного контроля убедительно подтверждают, что никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки самолета Ryanair не было", - заявил Голуб.

Командующий ВВС также обратил на несколько моментов, которые как у него вызывают вопросы, в том числе и к командиру самолета Ryanair.

В частности, он обратил внимание на длительное молчание командира судна в течение 12 минут после входа в воздушное пространство Беларуси. Далее, он отметил, что самолет Ryanair должен был еще за 40 км от Лиды начать снижение для плавного входа в глиссаду, что не было сделано, и над Лидой указанный борт оставался на высоте 11,7 км.

"Почему командир Ryanair в 40 км от Лиды не начал идти снижение, если собирался идти на Вильнюс? Снижения не было!», - сказал Голуб.

Кроме того, генерал-майор Голуб не может понять, почему командир пассажирского судна «развернулся и пошел в аэропорт Минск-2 на основании всего лишь на основании рекомендации диспетчерской службы, а не приказа.

«Почему командир судна за 2-2,5 минуты до границы с Литвой принял решение идти на разворот и полёт в сторону Минска? Ему были выданы только рекомендации, а не приказ», - отметил командующий ВВС и ПВО.

Он также обратил внимание на тот факт, что до сих пор в СМИ так и не появился комментарий командира воздушного судна авиакомпании Ryanair.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Командующий ВВС и ПВО Беларуси генерал-майор Игорь Голуб утверждает, что командир принужденного к посадке в Минске рейса Афина-Вильнюс компании Ryanair был готов к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лобода впервые отреагировала на скандал Киркорова и Крапивиной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by