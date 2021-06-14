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Протасевич отказался уточнять информацию о спонсорах Nexta

14.06.2021 16:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Роман Протасевич, принимающий участие в качестве спикера на брифинге МИД по ситуации с захватом рейса Ryanair, отказался назвать фамилии российских спонсоров телеграм-канала Nexta.

Ранее, в интервью на белорусском ТВ Роман Протасевич утверждал, что в числе спонсоров канала засветился некий владелец российской компании с названием близким или содержащем слово «Урал».

После слов Протасевича, в числе «подозреваемых» в спонсорстве Nexta появился владелец Уралхима и Уралкалия Дмитрий Мазепин, который публично отверг свое участие в судьбе Nexta.

Отвечая сегодня на соответствующий вопрос, Протасевич заявил, что он всё сказал и не может вспомнить ничего дополнительного к сказанному уже в эфире.

 
 
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Роман Протасевич, принимающий участие в качестве спикера на брифинге МИД по ситуации с захватом рейса Ryanair, отказался назвать фамилии российских спонсоров...
 
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