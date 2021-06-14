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Погода в СНГ: Таджикистан во власти зноя, ветер в Армении угрожает урожаю

14.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, кратковременные дожди и температура воздуха до плюс 26 градусов ожидаются сегодня, 14 июня, в Москве и области. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

В Алматы не по-летнему холодно – днем воздух едва прогревается до 20 градусов. Ночью столбик термометра опускается до 14. Но до температурных рекордов пока далеко. Самый холодный день был зафиксирован в 1933 году. Тогда 14ииюня воздух прогрелся до 6 градусов тепла.

На западе Казахстана по-прежнему жарко – плюс 30. Одному из местных блогеров удалось запечатлеть краснокнижных уриалов. В Мангистауской области обитают четыре группы этих баранов. Самая малочисленная живет в районе местной достопримечательности – подземной мечети Бекет-ата. Уриалов иногда сравнивают с архарами: они привыкли к людям и могут спокойно пастись рядом с человеком.

Сегодня в Бишкеке солнечно – до плюс 27. До конца недели осадков не ожидается. В Кыргызстане - сезон кумысолечения. Взрослые и дети отправляются в горы отдохнуть от городской суеты и восстановить здоровье. Летом в ущельях много лечебных трав, а кочевники пасут свой скот на Джайлоо. Считается, что здесь кобылье молоко обогащается полезными витаминами и микроэлементами.

В ближайшие три дня в Армении, по прогнозу синоптиков, без осадков. Столбик термометра поднимется на пять-семь градусов. В Ереване температура воздуха днем – плюс 30, в северных регионах – плюс 23-27. В Араратской долине ожидается усиление ветра. Для фермеров это плохая новость. Слабые недозревшие плоды осыпаются под фруктовыми деревьями. Урожая будет меньше, чем ожидали.

Температура воздуха с понедельника в Таджикистане немного понизилась, но все равно стоит сухая жаркая погода. В Душанбе сегодня плюс 36, на юге страны – около 40. Чтобы спастись от зноя, многие идут к водоемам и рекам, забывая о правилах безопасности. Спасатели проводят разъяснительные беседы о запрете купания в неположенных местах. Самоуверенность отдыхающих приводит к печальным последствиям: с начала этого месяца в республике утонуло 12 человек.

Дожди и грозы ожидаются сегодня в Беларуси. Хотя будет тепло: на юго-востоке страны столбики термометров поднимутся до плюс 27. Пасмурная погода мешает рыбакам: сейчас в стране сняли весенние нерестовые запреты и теперь можно наслаждаться любимым хобби. За время нереста инспекторы выявили почти 400 нарушений. Изъяли сети длиной около 90 километров. Браконьеры выловили почти полторы тысячи тонн рыбы.



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О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».
 
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