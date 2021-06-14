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Президент потерял сознание просто во время парада

14.06.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эдгара Лунгу на правительственном автомобиле доставили в его резиденцию. Он продолжает исполнять обязанности главы государства.

Президент Замбии Эдгар Лунгу потерял сознание на военном параде в столице страны Лусаке. Об этом сообщило местное издание Zambia Watchdog со ссылкой на офис главы государства.

В воскресенье в стране отмечался день вооруженных сил страны. Присутствовавший на мероприятии президент Эдгар Лунгу почувствовал внезапное головокружение.

"Он сразу пришел в себя и на правительственном автомобиле вернулся в свою резиденцию. Президент заверяет граждан и международное сообщество, что он чувствует себя хорошо и продолжает исполнять обязанности главы государства", – говорится в заявлении.




На следующий день после инцидента с 64-летним Лунгу стало известно о госпитализации первого президента страны Кеннета Каунды, возглавлявшего страну с 1964 по 1991 год.

По данным местных СМИ, 97-летний Каунда, которого называют основателем национальной государственности, проходит лечение в одном из военных госпиталей Лусаки. О причинах госпитализации не сообщается.
 
 
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Эдгара Лунгу на правительственном автомобиле доставили в его резиденцию. Он продолжает исполнять обязанности главы государства.
 
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