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Протасевич: Мам, пап не переживайте, у меня все отлично
Источник материала: Партизан
Политолог Павел Усов - об убедительности и убеждениях Романа Протасевича
"Режим по полной отрабатывает ресурс Романа Протасевича, -
- С ним поработали так, что он уже и сам верит в то, что говорит, в свое собственное уважение к Лукашенко как к человеку, в продажность оппозиции, в величие Государства.
Он верит настолько, что убеждает своих сторонников, что он действительно говорит то, что думает без принуждения и страха. Он не выглядит сломленным и подавленным, но измененным.
Здесь именно важна искренность веры до такой степени, чтобы это вызвало шок и недоумение среди своих и ликование среди чужих.
И это только начало пути, не только развенчать образ героя, но сделать человека борцом за систему, верным солдатом.
В этом наверное наибольшее коварство такой системы - выворачивает души людей".
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Роман Протасевич назвал шуткой информацию телеграм-каналов о том, что его избивал Лукашенко, а также заявил, что у него все прекрасно, и с момента его задержания...
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