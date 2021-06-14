Протасевич: Мам, пап не переживайте, у меня все отлично

комментирует политолог Павел Усов факт участия в пресс-конференции МИД арестованного журналиста Романа Протасевича. "Режим по полной отрабатывает ресурс Романа Протасевича, -политологфакт участия в пресс-конференции МИД арестованного журналиста





- С ним поработали так, что он уже и сам верит в то, что говорит, в свое собственное уважение к Лукашенко как к человеку, в продажность оппозиции, в величие Государства.





Он верит настолько, что убеждает своих сторонников, что он действительно говорит то, что думает без принуждения и страха. Он не выглядит сломленным и подавленным, но измененным.





Здесь именно важна искренность веры до такой степени, чтобы это вызвало шок и недоумение среди своих и ликование среди чужих.





И это только начало пути, не только развенчать образ героя, но сделать человека борцом за систему, верным солдатом.





В этом наверное наибольшее коварство такой системы - выворачивает души людей".



