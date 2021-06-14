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Протасевич назвал «шуткой» информацию о том, что его лично избил Александр Лукашенко в СИЗО КГБ

14.06.2021 17:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Роман Протасевич ответил на брифинге на вопрос журналиста БелаПАН Татьяны Коровенковой по поводу того, избивали ли его после задержания.

Протасевич назвал «шуткой» информацию о том, что его лично избил Александр Лукашенко в СИЗО КГБ

Блогер утверждает, что его никто не бил и что он готов «пройти независимое медицинское обследование».

Протасевич назвал «шуткой» информацию о том, что его лично избил Александр Лукашенко в СИЗО КГБ.

«Следы на руках — это следы от стяжек в момент задержания. Это единственное, что было», — говорит Протасевич.

По словам Романа, его девушка София Сапега и родители — «настоящие заложники ситуации».

Он попросил своих родителей не волноваться: «Мама, папа, не переживайте, у меня все отлично».

 

 

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Роман Протасевич ответил на брифинге на вопрос журналиста БелаПАН Татьяны Коровенковой по поводу того, избивали ли его после задержания.
 
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