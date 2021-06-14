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Протасевич назвал «шуткой» информацию о том, что его лично избил Александр Лукашенко в СИЗО КГБ
Источник материала: Навiны
Роман Протасевич ответил на брифинге на вопрос журналиста БелаПАН Татьяны Коровенковой по поводу того, избивали ли его после задержания.
Блогер утверждает, что его никто не бил и что он готов «пройти независимое медицинское обследование».
Протасевич назвал «шуткой» информацию о том, что его лично избил Александр Лукашенко в СИЗО КГБ.
«Следы на руках — это следы от стяжек в момент задержания. Это единственное, что было», — говорит Протасевич.
По словам Романа, его девушка София Сапега и родители — «настоящие заложники ситуации».
Он попросил своих родителей не волноваться: «Мама, папа, не переживайте, у меня все отлично».
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