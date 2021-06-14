Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Протасевич откровенно рассказал о своей позиции и отношении к Лукашенко

На брифинге по актуальным вопросам, связанным с посадкой самолета Ryanair 23 мая, у Романа Протасевича попросили прокомментировать слухи о том, что в СИЗО КГБ его избивал лично Александр Лукашенко. Вот что сказал по этому поводу Протасевич:

"Даже комментировать не буду, это смешно. Следы на руках – это следы от стяжек в момент задержания. Это единственное, что было", – сказал Протасевич.

Также, пользуясь случаем, он обратился напрямую к своим родителям, которые сейчас находятся в Польше.

"Мои родители – в заложниках. Они в Польше в условиях информационного вакуума. Их просто используют, за их спинами стоят конкретные политические деятели", – заявил Протасевич.

И добавил, что на самом деле хотел уйти из Telegram, из политики и быть просто фотографом Тихановской. Также прокомментировал Протасевич и свое личное отношение к Александру Лукашенко.

"Я не изменил своих политических взглядов. Могу честно и открыто сказать перед всеми телекамерами: я не буду политическим сторонником президента. Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Я не говорю о том, что перехожу на сторону с государством", – заявил Протасевич.

Фрагмент пресс-конференции с участием Романа Протасевича, где он откровенно рассказывает о своей гражданской позиции, работе в Telegram-канале Nexta, признанном в Беларуси экстремистским, переезде в Вильнюс и о многом другом слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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