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Протасевич откровенно рассказал о своей позиции и отношении к Лукашенко

14.06.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Протасевич откровенно рассказал о своей позиции и отношении к Лукашенко

На брифинге по актуальным вопросам, связанным с посадкой самолета Ryanair 23 мая, у Романа Протасевича попросили прокомментировать слухи о том, что в СИЗО КГБ его избивал лично Александр Лукашенко. Вот что сказал по этому поводу Протасевич:

"Даже комментировать не буду, это смешно. Следы на руках – это следы от стяжек в момент задержания. Это единственное, что было", – сказал Протасевич.

Также, пользуясь случаем, он обратился напрямую к своим родителям, которые сейчас находятся в Польше.

"Мои родители – в заложниках. Они в Польше в условиях информационного вакуума. Их просто используют, за их спинами стоят конкретные политические деятели", – заявил Протасевич. 

© Sputnik / Анна Нефедова
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И добавил, что на самом деле хотел уйти из Telegram, из политики и быть просто фотографом Тихановской. Также прокомментировал Протасевич и свое личное отношение к Александру Лукашенко.

"Я не изменил своих политических взглядов. Могу честно и открыто сказать перед всеми телекамерами: я не буду политическим сторонником президента. Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Я не говорю о том, что перехожу на сторону с государством", – заявил Протасевич.

Фрагмент пресс-конференции с участием Романа Протасевича, где он откровенно рассказывает о своей гражданской позиции, работе в Telegram-канале Nexta, признанном в Беларуси экстремистским, переезде в Вильнюс и о многом другом слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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