Лобода впервые отреагировала на скандал Киркорова и Крапивиной

Источник материала: Sputnik Беларусь

Певица Светлана Лобода прервала молчание и прокомментировала громкий скандал между продюсером Нателлой Крапивиной и певцом Филиппом Киркоровым.

Ссора между продюсером Лободы и королем поп-музыки назрела после музыкальной премии канала "МУЗ-ТВ". Крапивина нелестно высказалась о "романе" Киркорова и блогера Давида Манукяна, после чего получила публичный выговор от артиста и решила навсегда уйти из шоу-бизнеса, объявив о расторжении контракта с Лободой.

Лобода пыталась держаться вдали от ссоры, но не выдержала и решила расставить все "точки над i": звезда опубликовала честный пост в Instagram.

"Хочу подчеркнуть, что не одобряю комментарий Нателлы и считаю, что подобная форма выражения эмоций – недопустима", – написала певица, а после добавила, что у каждого есть право на ошибку и Нателла явно сожалеет о содеянном.

Лобода отметила, что сожалеет о том, что Крапивина уходит, но уважает и принимает решение экс-продюсера, которая была и будет частью ее семьи.

"В моей жизни продюсеров больше не будет", – подвела итог Лобода и тем самым поставила точку в конфликте.

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