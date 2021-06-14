Протасевичу предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса

Блогеру Роману Протасевичу предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса, сообщил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора на пресс-конференции в Минске 14 июня.





По его словам, речь идет о статьях 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), 293 (массовые беспорядки) и 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

Отвечая на вопрос, почему в аэропорту Минска вместе с Протасевичем была задержана его подруга София Сапега, глава СК сообщил, что она подозревалась в совершении преступления по ст. 342 УК, но затем почти сразу ей были предъявлены подозрения по ч. 3 ст. 130 УК.

В настоящее время Сапега привлечена в качестве обвиняемой по ст. 130 УК и является подозреваемой по ст. 342 УК, сказал Гора.