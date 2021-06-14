Реакция: «Призываю не цитировать Романа»

Источник материала: Салiдарнасць

Как комментируют брифинг об инциденте с самолетом Ryanair и новых заявлениях Романа Протасевича. Собрали реакцию.





Павел Усов , политолог:

— Режим по полной отрабатывает ресурс Романа Протасевича.

С ним поработали так, что он уже и сам верит в то, что говорит, в свое собственное уважение к Лукашенко как к человеку, в продажность оппозиции, в величие Государства. Он верит настолько, что убеждает своих сторонников, что он действительно говорит то, что думает без принуждения и страха.

Он не выглядит сломленным и подавленным, но измененным. Здесь именно важна искренность веры до такой степени, чтобы это вызвало шок и недоумение среди своих и ликование среди чужих.

И это только начало пути, не только развенчать образ героя, но сделать человека борцом за систему, верным солдатом. В этом, наверное, наибольшее коварство такой системы, выворачивает души людей.

Дмитрий Гурневич , журналист:

— Ведаючы Пратасевіча (а мы паўгода амаль штодзённа сядзелі побач у офісе Радыё Свабода, калі ён быў стыпендыстам праграмы імя Вацлава Гавэла), мяне ні на секунду ні здзіўляе ўпэўненасць з якой, як можа многім падацца, гаворыць Рома.

Менавіта такая ў яго рэакцыя на стрэс. Калі ён апынаўся ў крытычных працоўных сітуацыях, напрыклад, калі забыў зрабіць здымкі падчас фотасесіі (такое было), то замест адэкватнай рэакцыі, у яго ішоў адваротны працэс - жарты і смех, нібыта ён не разумее, пра што кажа. У людзей ёсць розныя асаблівасці. Гнюсныя людзі цяпер выкарыстоўваюць ягоную, якая ўзмоцненая ягоным жаданнем выжыць. І блытаніна ў словах, і загадзя падрыхтаваны сцэнар, усё гэта пацьвярджаюць у каторы раз.

У чарговы раз заклікаю калегаў не цытаваць Рамана.

Станислав Белковский , российский политолог:

В Минске проходит псевдобрифинг по поводу принудительной посадки самолёта Ryanair (23 мая 2021). В мероприятии принимает участие Роман Протасевич. Который утверждает, что выступает добровольно, а его родители - не могут свободно говорить, т.к. находятся в заложниках в Польше. Имя РФ-олигарха, якобы спонсировавшего портал NEXTA, несчастный Протасевич забыл. Это значит, что А. Г. Лукашенко из Москвы попросили не разжигать конфликт с Д. А. Мазепиным.

Анна Северинец , учитель, писательница:

— Можна стаміцца здзіўляцца злу. Але нельга стаміцца здзіўляцца вышыням дабра. Сёння мае героі пенсіянеры на маршы і Таццяна Кааравенкова на брыфінгу.

Напомним, во время брифинга журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова из зала заявила, что не верит в то, что говорит Протасевич. И пожелала ему держаться и пережить все, что с ним происходит.

Андрей Стрижак , правозащитник:

— Если уж говорить про стальные части тела, то это всё детский сад. Таня Коровенкова целиком сделана из стали. Жэстачайшы респект.

Борис Горецкий , заместитель председателя БАЖ:

— Главный вывод из сегодняшнего брифинга: Татьяна Коровенкова из БелаПАН — очень крутая и смелая журналистка.