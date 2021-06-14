Когда уйдет Лукашенко и что будет, если он останется

Британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House , который зарегистрирован в Лондоне, презентовал результаты онлайн-опроса о том, что белорусы думают о политическом кризисе в стране и каким институтам доверяют.





Лукашенко знают почти все, а его премьер-министра — меньше трети населения

В течение всего президентства Александр Лукашенко так тасует колоду чиновников, что белорусы не успевают запомнить, кому и какой портфель достается. Как результат, согласно опросу, Лукашенко остается самым узнаваемым политиком. На втором месте по узнаваемости Светлана Тихановская, за ней идет Виктор Бабарико.





При этом белорусы не знают чиновников. Например, менее трети опрошенных смогли ответить на вопрос, кто такой Роман Головченко и чем он занимается. Это при том, что он уже более года является премьер-министром.

В целом белорусы гораздо лучше знакомы с лидерами протеста, чем с государственными чиновниками. Сторонники Лукашенко знают своих функционеров хуже, чем оппоненты режима — своих лидеров, что объясняет крайне низкие рейтинги чиновников.

Что касается рейтинга Лукашенко, то, как отметил автор исследования, научный сотрудник Chatham House Григорий Астапеня, после прошлогодних выборов он не меняется. Примерно 23% опрошенных являются его сторонниками. Находящийся под стражей Виктор Бабарико опережает Лукашенко по рейтингу.

Астапеня отметил, что Бабарико — самый популярный кандидат в президенты среди городских жителей Беларуси: 34% считают его достойным президентом, 25% — наиболее достойным.

Характерно, что опрос показал: более 90% населения убеждены, что обвинения в адрес Бабарико несправедливы. Даже многие сторонники Лукашенко разделяют эту точку зрения.

«Многие белорусы связывают свое желание новой Беларуси именно с Бабарико. Рейтинг Лукашенко с сентября не изменяется. Это связано с тем, что он мобилизовал весь электорат, который мог», — сказал Астапеня.

Вместе с тем Лукашенко является лидером антирейтинга — более половины опрошенных, включая его сторонников, заявили, что не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.





Светлана Тихановская находится на втором месте антирейтинга после Зенона Пазьняка — за нее не готовы голосовать 39% поддерживающих протест.

Астапеня объяснил это тем, что она находится на виду, ее знают и оценивают ее действия критично: «Есть скептичные аполитичные люди, которые не хотели бы, чтобы к власти пришел действующий представитель протеста. Многие не поддерживают санкции против Беларуси».

Белорусы хотят, чтобы начались переговоры и освободили политзаключенных

Исследование показало, что политический кризис привел к высокому уровню неопределенности в Беларуси — более половины белорусов не чувствуют себя в безопасности в своей стране, 62% ожидают серьезного экономического кризиса в самом ближайшем будущем.





Люди хотят жить иначе. В целом у большинства белорусов сложилось консолидированное мнение, что власти должны начать переговоры с оппонентами и освободить всех политзаключенных.





Большинство опрошенных (72%) поддерживают справедливое расследование применения силы против протестующих и только 12% выступают против этого (небольшое увеличение по сравнению с 8% в сентябре).

Освобождение политзаключенных без отставки Лукашенко кажется невозможным для 94% белорусов.

Когда уйдет Лукашенко

Более половины белорусов считают, что Лукашенко должен уйти немедленно или до конца 2021 года, 27% считают, что он должен уйти, когда закончится его срок полномочий в 2025 году.

Мнение о том, что Лукашенко должен править еще один срок, начинающийся в 2025 году, является маргинальным — егоп одерживают только 10%.





При этом ожидания не столь оптимистичны: только 26% считают, что Лукашенко покинет свой пост в этом году. Каждый третий считает, что он уйдет в 2025 году, еще 19% считают, что он останется на этом посту на следующий срок.

Очень большой процент опрошенных считают, что в случае, если Лукашенко останется у власти, страна потеряет очень много — из Беларуси уедут талантливые люди, репрессии продолжатся, а страна станет больше зависеть от России.





При этом сокращается число сторонников протестных акций, хотя требования сторонников перемене разделяет большинство опрошенных.





«Люди видят, — сказал Астапеня, — что массовыми протестами результата не удалось достичь, а репрессии в стране ощутили очень многие. Люди боятся, но других способов влиять на ситуацию в создавшихся условиях, когда в стране набирают ход репрессии, не знают».

Исследование проводилось с 20 по 30 апреля, было опрошено 937 респондентов. Опрос проводился с использованием метода компьютерного веб-интервью (CAWI) среди горожан. Состав выборки соответствует общей структуре городского населения Беларуси по полу, возрасту и образованию респондентов.