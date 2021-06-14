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Пекинес Васаби и другие участники лучшего шоу для собак в мире – фото

14.06.2021 18:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Вестминстерская выставка собак является вторым по возрасту непрерывным спортивным мероприятием в Соединенных Штатах после Дерби в Кентукки. Он пережил мировые войны, предыдущие пандемии и экономические депрессии. В прошлом году, в разгар пандемии, мероприятие перенесли на июнь.

Конкурс провели в поместье Линдхерст в Тэрритауне. Это был первый раз, когда конкурс проводился за пределами Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, где он проводится ежегодно с 1877 года. 

Прежде чем собака будет признана лучшей на выставке, она должна стать лучшим представителем породы, а затем победить в групповой категории соревнований.

Смотрите на Sputnik Беларусь лучшие фото Westminster Kennel Club Dog Show.

Также на Sputnik фотоотчеты выставки прошлых лет:

 
 
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Пекинес Васаби выиграл Best in Show на 145-й ежегодной выставке собак Вестминстерского клуба собаководства.
 
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