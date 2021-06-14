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Пекинес Васаби и другие участники лучшего шоу для собак в мире – фото
14.06.2021 18:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вестминстерская выставка собак является вторым по возрасту непрерывным спортивным мероприятием в Соединенных Штатах после Дерби в Кентукки. Он пережил мировые войны, предыдущие пандемии и экономические депрессии. В прошлом году, в разгар пандемии, мероприятие перенесли на июнь.
Конкурс провели в поместье Линдхерст в Тэрритауне. Это был первый раз, когда конкурс проводился за пределами Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, где он проводится ежегодно с 1877 года.
Прежде чем собака будет признана лучшей на выставке, она должна стать лучшим представителем породы, а затем победить в групповой категории соревнований.
Смотрите на Sputnik Беларусь лучшие фото Westminster Kennel Club Dog Show.
Также на Sputnik фотоотчеты выставки прошлых лет:
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Пекинес Васаби выиграл Best in Show на 145-й ежегодной выставке собак Вестминстерского клуба собаководства.
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