Пекинес Васаби и другие участники лучшего шоу для собак в мире – фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Вестминстерская выставка собак является вторым по возрасту непрерывным спортивным мероприятием в Соединенных Штатах после Дерби в Кентукки. Он пережил мировые войны, предыдущие пандемии и экономические депрессии. В прошлом году, в разгар пандемии, мероприятие перенесли на июнь.

Конкурс провели в поместье Линдхерст в Тэрритауне. Это был первый раз, когда конкурс проводился за пределами Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, где он проводится ежегодно с 1877 года.

Прежде чем собака будет признана лучшей на выставке, она должна стать лучшим представителем породы, а затем победить в групповой категории соревнований.

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