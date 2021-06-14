Гора рассказал, как освобождали членов Союза поляков













пишет Sputnik. Изменение меры пресечения и выезд из страны для членов непризнанного в Беларуси Союза поляков, ставших фигурантами уголовного дела, является жестом доброй воли, заявил журналистам в Минске председатель Следственного комитета Дмитрий Гора,Sputnik.





Ранее пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт рассказала, что членов Союза поляков освободили по просьбе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.





По его словам, в Польше обсуждаются обстоятельства высылки белорусских граждан членов Союза поляков, в отношении которых велось расследование.





"С польской стороны звучат противоречивые заявления. Во-первых указано на якобы принудительный характер выдворения этих лиц против их воли. Одновременно звучат заявления, что польский МИД участвовал в реализации этого процесса", - отметил глава СК.





Дмитрий Гора уточнил, что в отношении трех гражданок изменена мера пресечения, и в настоящее время они выехали за пределы Беларуси.





После чего он особо отметил, что это происходило по инициативе польской стороны. При этом польская сторона заявляла о соблюдении максимальной конфиденциальности. Это пожелание, как отметил председатель СК, белорусской стороной соблюдалось.





Дмитрий Гора подчеркнул, что вынос этого вопроса польской стороной в публичное поле и тиражирование фейков побудило белорусскую сторону озвучить обстоятельства этого дела.





"Агентство польской разведки обратилось в КГБ с просьбой о посещении обвиняемых польским представителем. В результате была организована моя встреча с консулом Беларуси Анджеем Рачковским. После чего ему было предоставлено свидание с фигурантами уголовного дела", - рассказал Дмитрий Гора.





Уголовные дела





2 июня польский МИД сообщил, что "в результате действий польских дипломатических и консульских служб 25 мая в Польшу прибыли активисты польского меньшинства из Беларуси Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева".





Генпрокуратура Беларуси 25 марта возбудила в отношении председателя Союза поляков Анжелики Бориc и представителей организации Андрея Почобута, Ирены Бернацкой, Марины Тишковской и Анны Панишевой уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК Беларуси (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).





Задержанных обвиняли в том, что они провели "ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после ВОВ, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества".















