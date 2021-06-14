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Сильнейший штангист в истории. Легенде спорта Леониду Тараненко исполнилось 65 лет

14.06.2021 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легенда мирового спорта, белорусский тяжелоатлет Леонид Тараненко отмечает 65-летний юбилей.



Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион и обладатель 19 мировых рекордов – он отдал более 20 лет тяжелой атлетике, оставив яркие победы и результаты, некоторые из которых еще не превзойдены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Тараненко дважды приходил в спорт. В свое время перенес несколько сложнейших операций. Но нашел силы вернуться на помост, после чего еще завоевал несколько титулов и стал серебряным призером Олимпиады в Барселоне.
 
 
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Легенда мирового спорта, белорусский тяжелоатлет Леонид Тараненко отмечает 65-летний юбилей.
 
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