Евро-2020: чехи сделали шотландцев

Встреча группы D в Глазго завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Чехии. Оба мяча забил Патрик Шик (42-я и 52-я минуты).





За игрой на стадионе наблюдали 9847 болельщиков.





Во втором туре группового этапа чехи 18 июня сыграют в Глазго против сборной Хорватии, шотландцы в этот же день встретятся на "Уэмбли" со сборной Англии.