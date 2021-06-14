Президент Литвы: Россия хочет проглотить Беларусь

Гитанас Науседа отметил, что в регионе возникает много различных угроз. «Литва видит дополнительные угрозы, исходящие с востока, которые связаны с агрессивным поведением России», – высказал мнение глава Литвы. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация в Беларуси тоже становится проблемой. Об этом пишет CNN.

«Еще очень важно то, что мы видим попытки России «проглотить» эту страну. Беларусь теряет последние элементы независимости, и эти тенденции очень опасны, и мы должны их осознавать», – добавил литовский президент.

Ранее на саммите G7 лидеры стран «Большой семерки» выразили обеспокоенность преследованием оппозиции и протестующих в Беларуси, а также недавней посадкой самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

До этого стало известно, что Европейский союз собирается ввести санкции в отношении более чем 70 человек и организаций в Беларуси. На сегодня Брюссель уже ввел санкции против семи белорусских юридических и 88 лиц, включая Александра Лукашенко.