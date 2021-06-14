ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава СК заверил, что запросов по делу Протасевича из Луганска не поступало

14.06.2021 18:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Запросов из-за границы по делу Романа Протасевича не поступало, заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора на пресс-конференции 14 июня в Минске, отвечая на вопрос, приезжали ли представители т.н. генеральной прокуратуры Луганской народной республики.

Глава СК заверил, что запросов по делу Протасевича из Луганска не поступало

«Для того, чтобы представители любых иностранных государств могли участвовать в каких-то следственных, процессуальных действиях с Романом Протасевичем или же требовать выдачи, для всего этого основанием являются международные запросы, международные ходатайства, международные поручения, которые направляются в соответствии с действующими международно-правовыми актами. На сегодняшний день никаких запросов ниоткуда из-за границы для проведения таких действий не поступало», — сказал Гора.

В свою очередь Протасевич добавил: «Любые официальные показания я даю только представителям Следственного комитета». Давал ли он неофициальные показания, подследственный не сообщил.

27 мая сепаратисты из т.н. ЛНР заявили о возбуждении уголовного дела против Протасевича, который, «находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона "Азов", запрещенной в Луганской Народной Республике, совместно с иными неустановленными лицами принимал участие в боевых действиях в составе указанного добровольческого батальона на территории Донбасса».

1 июня «генеральная прокуратура ЛНР» сообщила, что «обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием гражданина Белоруссии Романа Протасевича на территории Республики, так как установлена его причастность к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры региона».

Протасевич ранее заявлял, что в «Азове» был как журналист.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запросов из-за границы по делу Романа Протасевича не поступало, заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора на пресс-конференции 14 июня в Минске,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сильнейший штангист в истории. Легенде спорта Леониду Тараненко исполнилось 65 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by