МИД Польши подключился к выдаче виз белорусам

Обрабатывать заявления на получение виз теперь будут и сотрудники спецотдела министерства, что позволит ускорить процедуру.





14 июня вступает в силу распоряжение МИД Польши, согласно которому заниматься обработкой заявлений на получение визы от белорусских граждан и принимать решение о выдаче разрешительных документов будут не только польские консулы на территории Беларуси, но и сотрудники специального отдела в МИД Польши, куда можно обращаться удаленно.

Беларусь стала первой страной, граждане которой смогут воспользоваться новым механизмом.

Процедура коснется не только рабочих, но и туристических виз.

Предполагается, что выдача виз напрямую через МИД Польши позволит заявителю получить визу быстрее, чем через консула.