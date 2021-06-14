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МИД Польши подключился к выдаче виз белорусам
Источник материала: Навiны
Обрабатывать заявления на получение виз теперь будут и сотрудники спецотдела министерства, что позволит ускорить процедуру.
14 июня вступает в силу
Беларусь стала первой страной, граждане которой смогут воспользоваться новым механизмом.
Процедура коснется не только рабочих, но и туристических виз.
Предполагается, что выдача виз напрямую через МИД Польши позволит заявителю получить визу быстрее, чем через консула.
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