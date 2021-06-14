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МИД Польши подключился к выдаче виз белорусам

14.06.2021 18:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Обрабатывать заявления на получение виз теперь будут и сотрудники спецотдела министерства, что позволит ускорить процедуру.

МИД Польши подключился к выдаче виз белорусам

14 июня вступает в силу распоряжение МИД Польши, согласно которому заниматься обработкой заявлений на получение визы от белорусских граждан и принимать решение о выдаче разрешительных документов будут не только польские консулы на территории Беларуси, но и сотрудники специального отдела в МИД Польши, куда можно обращаться удаленно.

Беларусь стала первой страной, граждане которой смогут воспользоваться новым механизмом.

Процедура коснется не только рабочих, но и туристических виз.

Предполагается, что выдача виз напрямую через МИД Польши позволит заявителю получить визу быстрее, чем через консула.

 

 

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Обрабатывать заявления на получение виз теперь будут и сотрудники спецотдела министерства, что позволит ускорить процедуру.
 
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