«Сделана из стали». Соцсети обсуждают поступок журналистки: на брифинге она сказала Протасевичу, что не верит его словам, и пожелала держаться

Источник материала: KYKY

Сегодня состоялcя провластный брифинг, посвященный угону самолета Ryanair в Беларуси. Главным событием мероприятия был разговор задержанного журналиста Романа Протасевича (собственного, его арестовали, когда самолет посадили в Беларуси) и журналистки БелаПАН Татьяны Коровенковой.

После нескольких вопросов Татьяны Роман задал свой вопрос – поинтересовался у журналистов в зале, верят ли они его словам. Татьяна была единственной, кто ответил Протасевичу: «Мне сложно представить, что вы пережили за последние недели. Я искренне вам сочувствую. Вам так же искренне сочувствуют многие люди в Беларуси и многие ваши коллеги. Всему, что вы говорите, я не верю. Потому что предполагаю, что с вами могли сделать. Просто держитесь и переживите это».

Чтобы сказать это арестованному человеку, который сидит рядом с главой СК, определенно нужна смелость. Посмотрите, как поступок Татьяны теперь обсуждают в соцсетях.