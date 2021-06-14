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«Сделана из стали». Соцсети обсуждают поступок журналистки: на брифинге она сказала Протасевичу, что не верит его словам, и пожелала держаться

14.06.2021 18:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня состоялcя провластный брифинг, посвященный угону самолета Ryanair в Беларуси. Главным событием мероприятия был разговор задержанного журналиста Романа Протасевича (собственного, его арестовали, когда самолет посадили в Беларуси) и журналистки БелаПАН Татьяны Коровенковой. 

После нескольких вопросов Татьяны Роман задал свой вопрос – поинтересовался у журналистов в зале, верят ли они его словам. Татьяна была единственной, кто ответил Протасевичу: «Мне сложно представить, что вы пережили за последние недели. Я искренне вам сочувствую. Вам так же искренне сочувствуют многие люди в Беларуси и многие ваши коллеги. Всему, что вы говорите, я не верю. Потому что предполагаю, что с вами могли сделать. Просто держитесь и переживите это». 

Чтобы сказать это арестованному человеку, который сидит рядом с главой СК, определенно нужна смелость. Посмотрите, как поступок Татьяны теперь обсуждают в соцсетях. 

 
 
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Сегодня состоялcя провластный брифинг, посвященный угону самолета Ryanair в Беларуси. Главным событием мероприятия был разговор задержанного журналиста Романа...
 
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