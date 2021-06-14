Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кедми о небывалой задаче нового израильского правительства

В Израиле новый премьер-министр – Нафтали Беннет. 13 июня в Кнессете (израильский парламент) он принес присягу в качестве 13-го руководителя правительства, после этого к присяге привели 28 министров и шесть их заместителей. Обновленное правительство Израиля было сформировано коалицией из восьми партий, при этом партия нового премьера имеет лишь семь мест в парламенте. Через два года Беннета должен сменить Яир Лапид, который сейчас является сменным премьером в ротации.

Беннету и новому правительству досталось непростое наследство в виде серьезных внутренних и внешних проблем, об этом в эфире израильского телеканала ITON.TV рассуждает известный эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

"Забрать кормушку у ультрарелигиозных партий, чтобы они перестали паразитировать на государстве и начали работать. Так же, как ультрарелигиозные работают во всех странах мира. В США они работают, во Франции, в Великобритании они работают. Только у нас можно не работать и учить Тору, а там они совмещают это", – отметил эксперт.

На внешнем контуре, по словам Кедми, последняя операция Израиля против ХАМАС показала серьезную финансовую зависимость страны от США в том числе и военной сфере.

"Одна неделя боев – и мы должны просить, вымаливать у американцев все, от запчастей до амуниции. В таком положении придется слушать, что скажет президент Соединенных Штатов", – резюмирует Кедми.

Фрагмент беседы на телеканале ITON.TV с участием известного политического эксперта Якова Кедми слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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