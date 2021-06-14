Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. НАТО не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования, об этом говорится в итоговом заявлении саммита альянса.

В сообщении также уточняется, что предложение России о моратории на развертывание ракет средней дальности "не является приемлемым и не вызывает доверия у НАТО".

Кроме того, НАТО начинает разработку новой Стратегической концепции альянса, планируется, что она будет принята на следующем саммите в 2022 году в Испании.

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