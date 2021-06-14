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НАТО не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты
14.06.2021 18:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. НАТО не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования, об этом говорится в итоговом заявлении саммита альянса.
В сообщении также уточняется, что предложение России о моратории на развертывание ракет средней дальности "не является приемлемым и не вызывает доверия у НАТО".
Кроме того, НАТО начинает разработку новой Стратегической концепции альянса, планируется, что она будет принята на следующем саммите в 2022 году в Испании.
последует
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Тем не менее, альянс не поддержал предложение России о моратории на развертывание ракет средней дальности.
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