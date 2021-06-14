Егоров: «Идет игра торга политзаключенными. Вряд ли она может быть успешной»

Источник материала: Салiдарнасць

Изменит ли введение санкции негативный сценарий Беларуси?

В Беларуси под репрессии в ближайшее время могут попасть общественные обрганизации, считает политолог Андрей Егров.

— Не исключено, что в ближайшее время мы увидим ходы белорусских властей по репрессиям органиазций гражданского общества Беларуси, — заявил эксперт эфире канала Баромептр рэвалюцыі . — Уже был ряд публикаций в СМИ, которые атакуют общественные организации, аналитические центры, экологические организации, организации велосипедистов, например, и организации, которые работают с вопросами местного самоуправения.

Возможно, мы увидим перергистрацию общественных организаций, в результате которой значительная часть из них будет ликвидирована. Уже многие организации начинают получать предупреждения от властей. Эти предупреждения могут стать поводом для закрытия. То есть идет подрыв инфраструктуры общественной деятельности.

Политолог отмечает, что сейчас в стране «ситуация дрейфует по негативному сценарию», однако он не исключает, что динамику сможет переломить введение экономических санкий.

— После инцидента с Ryanair установки международного сообщества в отношении Беларуси претерпели сильные изменения. Позиция ужесточается. В контексте обсуждений появляется вопрос усиления санкций, уже не только символических, но и в отношении некоторых важных секторов белорусской экономики.

Наверное, мы можем ожидать, что будут обозначены какие-то ясные красные линии в отношении политики России по поводу Беларуси, связанные с белорусским суверенитетом и степенью поддержки вмешательства РФ во внутреннюю ситуацию Беларуси.

Возможно, также Беларусь станет некой частью большой пакетной сделки между США, ЕС и Россией, где целый комплекс международных отношений будет урегулирован каким-то образом между этими геополитическими противниками, — не исключает Егоров.

Он говорит, что нарастающее международное давленеи уже заставляет обращать на себя внимание белорусских властей.

— Они не могут сегодня игнорировать вопрос перспективного введения экономических санкций. Конечно, им хотелось бы отсрочить введение этих санкций или вообще не допустить их появления.

Власти пытаются искать неформальные каналы влияния на принятие решений внутри ЕС и США. Они стараются найти способы и возможности коммуникаций, которые сегодня крайне ограничены, поэтому рассматривают возможность неких символических действий, которые бы показали, что режим, не то чтобы идет на уступки, но готов начать действие в каком-то позитивном направлении, — сказал политолог.

В частности, по его мнению, появление прошений о помиловании власти хотят выдать за «сигнал» ослабления репрессий.

— Используется механика написания писем о помиловании. Ровно такая же была использована в предыдущии годы и, по-видимому, белорусский режим старается повторить этот же трюк сегодня. После Плошчы-2010 такая же техника помилования и выпуска части политзаключенных была использована как предлог для начала диалога с Западом.

То есть, идет игра торга политзаключенными с внешними акторами, с ЕС и США. Вряд ли она может быть успешной. Нельзя предположить, что сегодня часть политзаключенных может быть обменяна на часть политических санкций. Речь о таком торге не может идти. В целом, в практике ЕС санкции замораживаются или отемняются, только когда выпущены все политические заключенные.

Насколько для белорусского общества выгоден этот сценарий —отсрочка или отмена санкций взамен за попытки либерализации внутри страны? Его единственным позитивным моментом может стать то, что снижение репрессвного воздействия возвратит возможности для политической мобилизации, политической активности людей, — полагает политолог.