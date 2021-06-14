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В Беларуси с 15 июня снова дорожает автомобильное топливо
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как информирует сайт концерна «Белнефтехим», данное решение принято «с учетом роста мировых котировок нефти» в рамках «реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты».
Стоимость 1 литра бензина будет такой:
• АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 87 копеек;
• АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 97 копеек;
• АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 19 копеек;
• ДТ — 1 рубль 97 копеек.
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И снова на 1 копейку.
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