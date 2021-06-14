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В Беларуси с 15 июня снова дорожает автомобильное топливо

14.06.2021 19:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси с 15 июня снова дорожает автомобильное топливо
Иллюстративное фото
С 15 июня 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются на одну копейку.

Как информирует сайт концерна «Белнефтехим», данное решение принято «с учетом роста мировых котировок нефти» в рамках «реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты».

Стоимость 1 литра бензина будет такой:

• АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 87 копеек;

• АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 97 копеек;

• АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 19 копеек;

• ДТ — 1 рубль 97 копеек.
 
 
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