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Астрологи назвали знаки Зодиака, которые за измену сотрут в порошок

14.06.2021 19:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые за измену сотрут в порошок
Беспощадные знаки Зодиака / фото slovofraza.com
Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые не приемлют измен.

Об этом сообщает Клубер.

Овен


Эти люди готовы уничтожить даже очень близкого человека, если узнают об измене. Изначально они будут молчать и готовить план мести, но потом все вокруг превратится в настоящий хаос.

Лев


Лев разыграет настоящую драму. Сначала он гордо уйдет, и даже никому не расскажет о том, что произошло. Но месть его будет очень жестокой. Лев способен таки стереть своего обидчика в порошок.

Скорпион



Если вы сами признаетесь Скорпиону в измене, то, возможно, останетесь целыми и невредимыми. В другом случае он будет к вам беспощаден.

Стрелец


Измена – это именно та ситуация, когда их действия полностью теряют логику и здравый смысл. В общем-то, лучше эту бурю переждать где-то в безопасном месте.
 
 
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