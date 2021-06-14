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“Терапевтический потенциал граната, по-видимому, очень разнообразен. Таким образом, это привело к увеличению популярности как натурального соединения, так и функциональной пищи на протяжении веков. Известно, что полифенол граната, пуникалагин, обладает мощной противоопухолевой активностью в клетках молочной железы, легких и шейки матки”, – пишут исследователи.

“Принимая во внимание различную активность экстрактов граната, мы считаем, что они подходят для дальнейших исследований в качестве потенциальной множественной целевой терапии, а также профилактики и подавления широкого спектра видов рака и его патологических исходов. Есть надежда, что настоящий обзор даст некоторые стоящие подсказки для продолжения исследований этого самого привлекательного ботанического вида”, – сообщают исследователи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гранат может помочь снизить риск некоторых видов рака - исследование Иллюстративное фото Обзор, проведенный с целью изучения противораковых свойств граната, обнаружил достаточные доказательства, подтверждающие его...

Согласно обзору, гранаты являются хорошими источниками антиоксидантов, фенольных кислот и флавоноидов. Так же кожура плодов богата эллагитанинами, эллаговой кислотой, галловой кислотой, гидроксибензойной кислотой и пуническалагином. Исследователи заявили, что эти соединения способствуют противовоспалительным, антипролиферативным, антиоксидантным и противоопухолевым свойствам растения.Учёные так же установили, что полифенолы, присутствующие в гранатах, проявляют антиканцерогенные эффекты в экспериментах in vitro и in vivo. Более того, в исследованиях на животных экстракт граната показал способность ингибировать рост опухолей рака легких, кожи, толстой кишки и предстательной железы. Между тем, в исследованиях, в которых участвовали люди, было обнаружено, что пуникалагин обладает химиопрофилактическими и химиотерапевтическими свойствами против раковых клеток.Кроме того, в исследованиях, которые они рассмотрели, некоторые части растения граната (например, кожура, сок и масло) показали способность ингибировать пролиферацию опухолевых клеток, прогрессирование клеточного цикла и ангиогенез – образование новых кровеносных сосудов при различных типах рака.Кожура граната, как уже упоминалось, богата флавоноидами и антиоксидантами, которые, как было обнаружено, помогают задержать пролиферацию различных раковых клеток. Помимо подавления роста рака, пилинг также можно использовать для избавления от прыщей, прыщей, сыпи и морщин, так как он является естественным увлажняющим средством для кожи. Кроме того, его можно использовать как солнцезащитный крем и как натуральное средство от перхоти и выпадения волос. Кожура также может помочь облегчить боль в горле, улучшить гигиену полости рта, укрепить здоровье костей и улучшить здоровье кишечника.Между тем гранатовый сок богат антиоксидантами, витамином С , витамином Е, витамином К, фолиевой кислотой и калием. Он также обладает противовирусными и противовоспалительными свойствами. Сок может помочь улучшить пищеварение, снять воспаление, вызванное артритом, укрепить здоровье сердца, снизить кровяное давление, улучшить обучение и память, повысить сексуальную активность и фертильность, поддержать физическую выносливость и снизить уровень сахара в крови. По мнению исследователей, сок также содержит эллаговую кислоту, которая может быть причиной антиканцерогенного действия сока.С другой стороны, гранатовое масло богато витаминами С и К, а также антиоксидантом пуновой кислотой, что дает ему способность обращать вспять старение, бороться с воспалениями, исчезать шрамами, осветлять кожу и защищать от повреждений, вызванных слишком сильным воздействием солнечного света. (По теме: Потенциальное терапевтическое применение масла семян граната.)Более подробно о полезных свойствах граната можно узнать на сайте CancerSolutions.news.