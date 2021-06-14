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Путин о ситуации с самолетом Ryanair: Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают

14.06.2021 19:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Путин о ситуации с самолетом Ryanair: Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин считает странным тот факт, что до сих пор никто публично не спросил у командира корабля Ryanair о том, сам ли он решил сесть в Минске или его принуждали к посадке.

Об этом он сказал в интервью американской телекомпании NBC.

«Я рассказывал недавно в одном из разговоров с европейским коллегой: версия господина Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все», — отметил российский президент.


На ремарку журналиста «И вы верите, что это правда?» Владимир Путин парировал:

«А почему мне ему не верить? Вы спросите у пилота. Самое простое — спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Спросите у него. Вы спрашивали у него? Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Почему бы его не спросить: тебя что, силой принуждали садиться? Почему не спрашиваете-то у него? Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают».


Российский лидер заявил, что в связи с этим он не может не вспомнить другого случая подобного рода, когда самолет Президента Боливии по приказу американской администрации посадили в Вене.

На это высказывание американский журналист заметил, что «это совершенно другой пример», поскольку речь идет о коммерческом рейсе.

Тогда Владимир Путин вновь был вынужден повторить свой тезис:

«Послушайте меня, я еще раз вам говорю то, что мне сказал Президент Лукашенко. У меня нет оснований ему не верить. Спросите у пилота в конце концов, третий раз вам говорю. Ну почему вы не спросите-то? Его принуждали, его пугали?»
 
Теги: Минск
 
 
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«Пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все», — отметил российский президент.
 
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