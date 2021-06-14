Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

«Я рассказывал недавно в одном из разговоров с европейским коллегой: версия господина Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все», — отметил российский президент.

«А почему мне ему не верить? Вы спросите у пилота. Самое простое — спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Спросите у него. Вы спрашивали у него? Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Почему бы его не спросить: тебя что, силой принуждали садиться? Почему не спрашиваете-то у него? Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают».

«Послушайте меня, я еще раз вам говорю то, что мне сказал Президент Лукашенко. У меня нет оснований ему не верить. Спросите у пилота в конце концов, третий раз вам говорю. Ну почему вы не спросите-то? Его принуждали, его пугали?»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин о ситуации с самолетом Ryanair: Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают «Пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все», — отметил российский президент.

Об этом он сказал в интервью американской телекомпании NBC.На ремарку журналиста «И вы верите, что это правда?»парировал:Российский лидер заявил, что в связи с этим он не может не вспомнить другого случая подобного рода, когда самолет Президента Боливии по приказу американской администрации посадили в Вене.На это высказывание американский журналист заметил, что «это совершенно другой пример», поскольку речь идет о коммерческом рейсе.Тогда Владимир Путин вновь был вынужден повторить свой тезис: