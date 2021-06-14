ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналистка БелаПАН — Протасевичу на пресс-конференции в МЗС: Просто держитесь

14.06.2021 19:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Журналистка БелаПАН — Протасевичу на пресс-конференции в МЗС: Просто держитесь
Фото: nn.by
На брифинге МИД в Минске неожиданно появился Роман Протасевич. О его присутствии стало известно за минуту до начала.

Министерство иностранных дел на базе Национального пресс-центра устроило брифинг «по актуальным вопросам для представителей средств массовой информации».

На нем присутствовали руководители Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, Следственного комитета, Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь.

Сенсацией стало присутствие на брифинге Романа Протасевича. Непосредственно перед брифингом табличку с его именем принес и поставил на стол пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Это просто смешно», — так Роман Протасевич прокомментировал вопрос БелаПАН о том, правда ли, что в СИЗО его избивал лично Александр Лукашенко.

Повреждения на руках он назвал следами стяжек, которыми из-за отсутствия наручников стянули его руки в аэропорту.

Протасевич много раз повторил, что его никто не избивал, пальцем не тронул, что он чувствует себя прекрасно.

Протасевич заявил, что его сотрудничество со следствием связано с осознанием, «какой ущерб я нанес не только государству, но и стране». «Я никого не сдаю, я помогаю своей стране», — говорил Протасевич.

«Роман, я вам искренне сочувствую. Вам искренне сочувствуют многие ваши коллеги в Беларуси. Я предполагаю, что с вами могли сделать. И ни одному вашему слову я не верю. Просто держитесь, просто переживите это», - сказала Протасевичу журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова.


Оппозиционный журналист Роман Протасевич был задержан в минском аэропорту после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс над Беларусью. Протасевич был помещен в СИЗО КГБ.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Егоров: «Идет игра торга политзаключенными. Вряд ли она может быть успешной»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by