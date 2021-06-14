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«Роман, я вам искренне сочувствую. Вам искренне сочувствуют многие ваши коллеги в Беларуси. Я предполагаю, что с вами могли сделать. И ни одному вашему слову я не верю. Просто держитесь, просто переживите это», - сказала Протасевичу журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналистка БелаПАН — Протасевичу на пресс-конференции в МЗС: Просто держитесь Повреждения на руках он назвал следами стяжек.

Министерство иностранных дел на базе Национального пресс-центра устроило брифинг «по актуальным вопросам для представителей средств массовой информации».На нем присутствовали руководители Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, Следственного комитета, Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь.Сенсацией стало присутствие на брифинге. Непосредственно перед брифингом табличку с его именем принес и поставил на стол пресс-секретарь МИД«Это просто смешно», — так Роман Протасевич прокомментировал вопрос БелаПАН о том, правда ли, что в СИЗО его избивал личноПовреждения на руках он назвал следами стяжек, которыми из-за отсутствия наручников стянули его руки в аэропорту.Протасевич много раз повторил, что его никто не избивал, пальцем не тронул, что он чувствует себя прекрасно.Протасевич заявил, что его сотрудничество со следствием связано с осознанием, «какой ущерб я нанес не только государству, но и стране». «Я никого не сдаю, я помогаю своей стране», — говорил Протасевич.Оппозиционный журналист Роман Протасевич был задержан в минском аэропорту после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс над Беларусью. Протасевич был помещен в СИЗО КГБ.