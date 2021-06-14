ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цены на промтовары в Беларуси с начала года выросли на 7,8%

14.06.2021 19:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Цены на промышленную продукцию в Беларуси в мае 2021 года выросли на 1,8% по сравнению с апрелем 2021 года, с начала года цены взлетели на 7,8%.

Как сообщает Белстат, цены на инвестиционные товары выросли соответственно на 1,6% и 6,7%, промежуточные товары – на 5,1% и 12,0%, потребительские товары – 0,4% и 3,3%.

Цены на сельхозпродукцию в мае выросли на 1,3% по сравнению с апрелем 2021 года, с начала года выросли на 8,3%. В растениеводстве цены к апрелю упали на 0,8%, но с начала года выросли на 12,4%, в животноводстве рост цен составил соответственно 1,9% и 7,2%.

Рост цен в строительстве в мае 2021 года по сравнению с апрелем составил 1,1%, с начала года – 4,5%, в том числе цены на строительно-монтажные работы выросли соответственно на 3,2% и 5,9% соответственно. Цены на машины и оборудование к апрелю снизились на 1%, но с начала года выросли на 0,7%, прочие работы и затраты соответственно – минус 2,6% и плюс 3,1%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае 2021 года по сравнению с апрелем подорожали на 0,4%, с начала года выросли на 4,7%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в мае 2021 года не изменились по отношению к апрелю и марту, а с начала года выросли всего на 0,1%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на промышленную продукцию в Беларуси в мае 2021 года выросли на 1,8% по сравнению с апрелем 2021 года, с начала года цены взлетели на 7,8%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин: «А почему мне не верить Лукашенко?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by