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ЧП на Евро-2020: болельщик упал с верхней трибуны во время матча между сборными Англии и Хорватии

14.06.2021 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время матча Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии болельщик упал с верхнего яруса одной из трибун лондонского стадиона "Уэмбли". Его госпитализировали с тяжелыми травмами.



Об этом сообщает издание Sky со ссылкой на представителя стадиона "Уэмбли".

"Мы можем подтвердить, что один из зрителей упал с трибуны сразу после начала матча между Англией и Хорватией на стадионе "Уэмбли", - цитирует издание представителя администрации спортивной арены.

По его словам, пострадавшему оказана медицинская помощь на месте, а затем он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

"Мы продолжим совместную работу с УЕФА, чтобы гарантировать проведение тщательного расследования, и продолжаем пристально следить за ситуацией", - добавил он, пишет gazeta.ua.
 
 
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Во время матча Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии болельщик упал с верхнего яруса одной из трибун лондонского стадиона "Уэмбли". Его госпитализировали с...
 
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