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Ужас. В деревне под Гродно мужчина сжег дом со своей матерью
Источник материала: Партизан
Пожар случился ночью 13 июня. В деревне Хвойняны Гродненского района сгорел дом. При ликвидации пожара было обнаружено тело 73-летней хозяйке.
По предварительным данным Следственного комитета, дом поджег 45-летний сын женщины. Он злоупотребляет спиртными напитками. В пьяном виде ночью мужчина облил одежду и мебель в доме алкоголем и поджег.
Назначане судебно-психиатрическая экспертиза. В отношении 45-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 304 – Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Все обстоятельства произошедшего выясняются,
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Пожар случился ночью 13 июня. В деревне Хвойняны Гродненского района сгорел дом. При ликвидации пожара было обнаружено тело 73-летней хозяйке.
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