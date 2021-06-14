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Ужас. В деревне под Гродно мужчина сжег дом со своей матерью

14.06.2021 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пожар случился ночью 13 июня. В деревне Хвойняны Гродненского района сгорел дом. При ликвидации пожара было обнаружено тело 73-летней хозяйке.



По предварительным данным Следственного комитета, дом поджег 45-летний сын женщины. Он злоупотребляет спиртными напитками. В пьяном виде ночью мужчина облил одежду и мебель в доме алкоголем и поджег.

Назначане судебно-психиатрическая экспертиза. В отношении 45-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 304 – Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, пишет s13.ru.
 
 
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Пожар случился ночью 13 июня. В деревне Хвойняны Гродненского района сгорел дом. При ликвидации пожара было обнаружено тело 73-летней хозяйке.
 
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