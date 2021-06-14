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Горизонтальные связи: Беларусь и Россия готовятся к Форуму регионов
14.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Межрегиональное сотрудничество необходимо расширять. Об этом заявил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов. В Минске он встретился с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает телеканал «МИР 24».
Были обсуждены вопросы подготовки к VIII форуму регионов Беларуси и России. Он пройдет с 29 июня по 1 июля в Московской области. Главной темой станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровых технологий. Обсудят и развитие экономики Союзного государства.
На прошлом Форуме регионов Беларуси и России было подписано около 70 соглашений и контрактов на общую сумму более 700 миллионов долларов. Из-за пандемии мероприятие тогда прошло в онлайн-формате.
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Главной темой обсуждений станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровых технологий.
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