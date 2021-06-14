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Горизонтальные связи: Беларусь и Россия готовятся к Форуму регионов

14.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Межрегиональное сотрудничество необходимо расширять. Об этом заявил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов. В Минске он встретился с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает телеканал «МИР 24».

Были обсуждены вопросы подготовки к VIII форуму регионов Беларуси и России. Он пройдет с 29 июня по 1 июля в Московской области. Главной темой станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровых технологий. Обсудят и развитие экономики Союзного государства.

«Акцент, эффективность и конкретность, на наш общий взгляд, концентрируется на горизонтальных межрегиональных связях. И предстоящий Форум регионов Беларуси и России, который будет проходить в Москве и Московской области, яркое тому подтверждение. Это уже не первый форум, он вошел в регулярный график. Вот этот вопрос мы оба поддержали и считаем, что вот так и надо строить нормальные отношения между странами и людьми», – сказал Евгений Лукьянов.

На прошлом Форуме регионов Беларуси и России было подписано около 70 соглашений и контрактов на общую сумму более 700 миллионов долларов. Из-за пандемии мероприятие тогда прошло в онлайн-формате.



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Теги: Минск
 
 
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Главной темой обсуждений станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровых технологий.
 
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